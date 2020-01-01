Токеноміка USAID (USAID)
Інформація USAID (USAID)
USAID is frauding American Citizens we want to be heard Elon Musk D.O.G.E and president Trump have to take back control. We need this token for the US. All illegal actions have to be seen. We are here for the people of the US and around the world. Afford in community will be rewarded we are the OG Token for this mess. We stay strong against corruption around the globe. Help us to gain attention. Make American great again and rise the crypto market for a bright future
Токеноміка та аналіз ціни USAID (USAID)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена USAID (USAID), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка USAID (USAID): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки USAID (USAID) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів USAID, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USAID, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку USAID, досліджуйте ціну токена USAID в реальному часі!
Прогноз ціни USAID
Хочете знати, куди рухається USAID? Наша сторінка прогнозу ціни USAID поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.