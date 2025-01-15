Сьогоднішня ціна USAcoin (USACOIN)

Поточна ціна USAcoin (USACOIN) сьогодні становить 0.03374725 USD з ринковою капіталізацією $ 709.07K USD. Ціна USACOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USAcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.14K USD

- зміна ціни USAcoin протягом дня — -10.66%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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