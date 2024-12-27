Сьогоднішня ціна Us Usach (USACH)

Поточна ціна Us Usach (USACH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 796.28K USD. Ціна USACH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Us Usach:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.43K USD

- зміна ціни Us Usach протягом дня — +2.00%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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