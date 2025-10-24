Актуальна ціна US Nerite Dollar сьогодні становить 0,995123 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USND до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USND на MEXC вже зараз.Актуальна ціна US Nerite Dollar сьогодні становить 0,995123 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USND до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USND на MEXC вже зараз.

Ціна US Nerite Dollar (USND)

Актуальна ціна 1 USND до USD:

$0,995123
$0,995123$0,995123
0,00%1D
USD
Графік ціни US Nerite Dollar (USND) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:38:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни US Nerite Dollar (USND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,98735
$ 0,98735$ 0,98735
Мін. за 24 год
$ 1,009
$ 1,009$ 1,009
Макс. за 24 год

$ 0,98735
$ 0,98735$ 0,98735

$ 1,009
$ 1,009$ 1,009

$ 1,61
$ 1,61$ 1,61

$ 0,938246
$ 0,938246$ 0,938246

-0,67%

+0,06%

+0,19%

+0,19%

Актуальна ціна US Nerite Dollar (USND) становить $0,995123. За останні 24 години USND торгувався між мінімумом у $ 0,98735 і максимумом у $ 1,009, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USND становить $ 1,61, тоді як його історичний мінімум — $ 0,938246.

Що стосується короткострокових результатів, то USND змінився на -0,67% за останню годину, +0,06% за 24 години та на +0,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо US Nerite Dollar (USND)

$ 2,41M
$ 2,41M$ 2,41M

--
----

$ 2,41M
$ 2,41M$ 2,41M

2,42M
2,42M 2,42M

2 424 648,721545648
2 424 648,721545648 2 424 648,721545648

Поточна ринкова капіталізація US Nerite Dollar — $ 2,41M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USND — 2,42M, зі загальною пропозицією 2424648.721545648. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,41M.

Історія ціни US Nerite Dollar (USND) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни US Nerite Dollar до USD становила $ +0,00055121.
За останні 30 днів зміна ціни US Nerite Dollar до USD становила $ -0,0018711297.
За останні 60 днів зміна ціни US Nerite Dollar до USD становила $ +0,0144134610.
За останні 90 днів зміна ціни US Nerite Dollar до USD становила $ -0,008438684859015.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00055121+0,06%
30 днів$ -0,0018711297-0,18%
60 днів$ +0,0144134610+1,45%
90 днів$ -0,008438684859015-0,84%

Що таке US Nerite Dollar (USND)

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

Прогноз ціни US Nerite Dollar (USD)

Скільки коштуватиме US Nerite Dollar (USND) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів US Nerite Dollar (USND) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо US Nerite Dollar.

Перегляньте прогноз ціни US Nerite Dollar вже зараз!

USND до місцевих валют

Токеноміка US Nerite Dollar (USND)

Розуміння токеноміки US Nerite Dollar (USND) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена USND зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про US Nerite Dollar (USND)

Скільки сьогодні коштує US Nerite Dollar (USND)?
Актуальна ціна USND у USD становить 0,995123 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна USND до USD?
Поточна ціна USND до USD — $ 0,995123. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація US Nerite Dollar?
Ринкова капіталізація USND — $ 2,41M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція USND?
Циркуляційна пропозиція USND — 2,42M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) USND?
USND досяг історичної максимальної ціни у 1,61 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) USND?
Історична мінімальна ціна USND становила 0,938246 USD.
Який обсяг торгівлі USND?
Актуальний обсяг торгівлі USND за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна USND цього року?
USND може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни USND для поглибленого аналізу.
