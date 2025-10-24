Інформація щодо ціни US Nerite Dollar (USND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,98735 $ 0,98735 $ 0,98735 Мін. за 24 год $ 1,009 $ 1,009 $ 1,009 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,98735$ 0,98735 $ 0,98735 Макс. за 24 год $ 1,009$ 1,009 $ 1,009 Рекордний максимум $ 1,61$ 1,61 $ 1,61 Найнижча ціна $ 0,938246$ 0,938246 $ 0,938246 Зміна ціни (за 1 год) -0,67% Зміна ціни (1 дн.) +0,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,19%

Актуальна ціна US Nerite Dollar (USND) становить $0,995123. За останні 24 години USND торгувався між мінімумом у $ 0,98735 і максимумом у $ 1,009, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USND становить $ 1,61, тоді як його історичний мінімум — $ 0,938246.

Що стосується короткострокових результатів, то USND змінився на -0,67% за останню годину, +0,06% за 24 години та на +0,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо US Nerite Dollar (USND)

Ринкова капіталізація $ 2,41M$ 2,41M $ 2,41M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,41M$ 2,41M $ 2,41M Циркуляційне постачання 2,42M 2,42M 2,42M Загальна пропозиція 2 424 648,721545648 2 424 648,721545648 2 424 648,721545648

Поточна ринкова капіталізація US Nerite Dollar — $ 2,41M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USND — 2,42M, зі загальною пропозицією 2424648.721545648. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,41M.