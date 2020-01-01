Токеноміка US Degen Index 6900 (DXY) Дізнайтеся ключову інформацію про US Degen Index 6900 (DXY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація US Degen Index 6900 (DXY) On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets. Офіційний вебсайт: https://dxy6900.vip/ Купити DXY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни US Degen Index 6900 (DXY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена US Degen Index 6900 (DXY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 613,34K $ 613,34K $ 613,34K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 613,34K $ 613,34K $ 613,34K Історичний максимум: $ 0,00978671 $ 0,00978671 $ 0,00978671 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00061334 $ 0,00061334 $ 0,00061334 Дізнайтеся більше про ціну US Degen Index 6900 (DXY)

Токеноміка US Degen Index 6900 (DXY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки US Degen Index 6900 (DXY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DXY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DXY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DXY, досліджуйте ціну токена DXY в реальному часі!

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