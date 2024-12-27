Сьогоднішня ціна US Degen Index 6900 (DXY)

Поточна ціна US Degen Index 6900 (DXY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 637.01K USD. Ціна DXY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності US Degen Index 6900:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.34K USD

- зміна ціни US Degen Index 6900 протягом дня — +20.28%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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