Ціна US Degen Index 6900 (DXY)
Поточна ціна US Degen Index 6900 (DXY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 637.01K USD. Ціна DXY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності US Degen Index 6900:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.34K USD
- зміна ціни US Degen Index 6900 протягом дня — +20.28%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни US Degen Index 6900 до USD становила $ +0.00010742.
За останні 30 днів зміна ціни US Degen Index 6900 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни US Degen Index 6900 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни US Degen Index 6900 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010742
|+20.28%
|30 днів
|$ 0
|+77.81%
|60 днів
|$ 0
|+16.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін US Degen Index 6900: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.45%
+20.28%
-18.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.
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