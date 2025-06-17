Ціна US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)
Поточна ціна US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 61,02K USD. Ціна REBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності US Ambassador Animal Cruelty Law:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни US Ambassador Animal Cruelty Law протягом дня — +1,10%
- циркуляційна пропозиція – 695,55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни US Ambassador Animal Cruelty Law до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни US Ambassador Animal Cruelty Law до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни US Ambassador Animal Cruelty Law до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни US Ambassador Animal Cruelty Law до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін US Ambassador Animal Cruelty Law: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,23%
+1,10%
-9,82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.
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