Токеноміка Urolithin A ($URO) Дізнайтеся ключову інформацію про Urolithin A ($URO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Urolithin A ($URO) $URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity. Офіційний вебсайт: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO Whitepaper: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science Купити $URO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Urolithin A ($URO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Urolithin A ($URO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Загальна пропозиція: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M Циркуляційна пропозиція: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Історичний максимум: $ 0,144324 $ 0,144324 $ 0,144324 Історичний мінімум: $ 0,00139615 $ 0,00139615 $ 0,00139615 Поточна ціна: $ 0,00174601 $ 0,00174601 $ 0,00174601 Дізнайтеся більше про ціну Urolithin A ($URO)

Токеноміка Urolithin A ($URO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Urolithin A ($URO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $URO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $URO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $URO, досліджуйте ціну токена $URO в реальному часі!

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