Ціна Urolithin A ($URO)
Поточна ціна Urolithin A ($URO) сьогодні становить 0.06057 USD з ринковою капіталізацією $ 60.46M USD. Ціна $URO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Urolithin A:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.89M USD
- зміна ціни Urolithin A протягом дня — -9.98%
- циркуляційна пропозиція – 999.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Urolithin A до USD становила $ -0.00671833387521767.
За останні 30 днів зміна ціни Urolithin A до USD становила $ +0.0640024413.
За останні 60 днів зміна ціни Urolithin A до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Urolithin A до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00671833387521767
|-9.98%
|30 днів
|$ +0.0640024413
|+105.67%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Urolithin A: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.82%
-9.98%
+70.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.
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