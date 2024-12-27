Сьогоднішня ціна Urolithin A ($URO)

Поточна ціна Urolithin A ($URO) сьогодні становить 0.06057 USD з ринковою капіталізацією $ 60.46M USD. Ціна $URO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Urolithin A:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.89M USD

- зміна ціни Urolithin A протягом дня — -9.98%

- циркуляційна пропозиція – 999.70M USD

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