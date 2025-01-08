Сьогоднішня ціна URMOM (URMOM)

Поточна ціна URMOM (URMOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.83K USD. Ціна URMOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності URMOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.67 USD

- зміна ціни URMOM протягом дня — -8.39%

- циркуляційна пропозиція – 18.00B USD

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