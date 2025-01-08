Ціна URMOM (URMOM)
Поточна ціна URMOM (URMOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.83K USD. Ціна URMOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності URMOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.67 USD
- зміна ціни URMOM протягом дня — -8.39%
- циркуляційна пропозиція – 18.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни URMOM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни URMOM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни URMOM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни URMOM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.39%
|30 днів
|$ 0
|-20.85%
|60 днів
|$ 0
|-22.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін URMOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-8.39%
-2.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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