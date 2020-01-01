Токеноміка UrDEX Finance (URD) Дізнайтеся ключову інформацію про UrDEX Finance (URD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UrDEX Finance (URD) What is the project about? UrDEX - Decentralized Exchange, Non-Custodial Perpetual DEX, Launchpad Project on the Arbitrum Chain. UrDEX Finance offers a comprehensive range of products and services, including a Decentralized Exchange, a Decentralized Perpetual Exchange, Yield Instruments, AMM framework, Staking, Farming, and Launchpad. What makes your project unique? UrDEX is a community-driven project that aims to solve the liquidity problem by enabling disparate forms of liquidity to connect with markets in a decentralized way. The project offers a comprehensive range of products and services, including a Decentralized Exchange, a Decentralized Perpetual Exchange, yield instruments, an AMM framework and staking, and a Launchpad. UrDEX's unique approach is that it intertwines many decentralized markets and instruments, creating a broader range of network effects. History of your project. UrDEX Finance was formed in January 2023, building Decentralized Exchange, Non-Custodial Perpetual DEX, Launchpad. We all have a lot of experience and qualifications in the Blockchain field, including 27 core members. UrDEX team members are from several countries all over the world. What’s next for your project? Launching features: 🔹Fully Decentralized and Non-Custodial 🔹Staking and Farming URD 🔹UrDEX Launchpad 🔹Zero Price Impact Trades powered by Chainlink oracles 🔹Fair Launch and DAO-Driven 🔹Loyalty Rewards 🔹Strategic Partners Pool What can your token be used for? Staking: URD holders can stake their tokens in the UrDEX DAO governance system to earn rewards.

Protocol Fee: Users who use the UrDEX platform pay fees in URD tokens. These fees are used to fund the DAO treasury

Governance: URD holders can participate in the UrDEX DAO governance system.

Launchpad: UrDEX Launchpad allows users to stake URD to participate in UrDEX Launchpad

Incentive Mechanisms: URD rewards are paid out to users who participate in the UrDEX Loyalty Program Офіційний вебсайт: https://urdex.finance/ Whitepaper: https://docs.urdex.finance/ Купити URD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UrDEX Finance (URD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UrDEX Finance (URD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 59,39K $ 59,39K $ 59,39K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 22,59M $ 22,59M $ 22,59M FDV (повністю розведена вартість): $ 262,85K $ 262,85K $ 262,85K Історичний максимум: $ 0,0927 $ 0,0927 $ 0,0927 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00262848 $ 0,00262848 $ 0,00262848 Дізнайтеся більше про ціну UrDEX Finance (URD)

Токеноміка UrDEX Finance (URD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UrDEX Finance (URD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів URD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів URD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку URD, досліджуйте ціну токена URD в реальному часі!

Прогноз ціни URD Хочете знати, куди рухається URD? Наша сторінка прогнозу ціни URD поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена URD зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!