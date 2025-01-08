Сьогоднішня ціна UrDEX Finance (URD)

Поточна ціна UrDEX Finance (URD) сьогодні становить 0.00269034 USD з ринковою капіталізацією $ 60.78K USD. Ціна URD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UrDEX Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.73 USD

- зміна ціни UrDEX Finance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 22.59M USD

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