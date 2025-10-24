Ціна Uranus DEX (URA)
Актуальна ціна Uranus DEX (URA) становить $0,00167913. За останні 24 години URA торгувався між мінімумом у $ 0,00150579 і максимумом у $ 0,00208229, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум URA становить $ 0,00970236, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то URA змінився на +4,90% за останню годину, -18,65% за 24 години та на -27,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Uranus DEX — $ 1,68M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція URA — 999,91M, зі загальною пропозицією 999906534.731592. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,68M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Uranus DEX до USD становила $ -0,000385076951460563.
За останні 30 днів зміна ціни Uranus DEX до USD становила $ -0,0011080469.
За останні 60 днів зміна ціни Uranus DEX до USD становила $ +0,0019472229.
За останні 90 днів зміна ціни Uranus DEX до USD становила $ +0,00133594031252695505.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000385076951460563
|-18,65%
|30 днів
|$ -0,0011080469
|-65,98%
|60 днів
|$ +0,0019472229
|+115,97%
|90 днів
|$ +0,00133594031252695505
|+389,27%
Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.
Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.
The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.
The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.
As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
