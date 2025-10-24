Інформація щодо ціни Uranus DEX (URA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00150579 $ 0,00150579 $ 0,00150579 Мін. за 24 год $ 0,00208229 $ 0,00208229 $ 0,00208229 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00150579$ 0,00150579 $ 0,00150579 Макс. за 24 год $ 0,00208229$ 0,00208229 $ 0,00208229 Рекордний максимум $ 0,00970236$ 0,00970236 $ 0,00970236 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +4,90% Зміна ціни (1 дн.) -18,65% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,90%

Актуальна ціна Uranus DEX (URA) становить $0,00167913. За останні 24 години URA торгувався між мінімумом у $ 0,00150579 і максимумом у $ 0,00208229, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум URA становить $ 0,00970236, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то URA змінився на +4,90% за останню годину, -18,65% за 24 години та на -27,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Uranus DEX (URA)

Ринкова капіталізація $ 1,68M$ 1,68M $ 1,68M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,68M$ 1,68M $ 1,68M Циркуляційне постачання 999,91M 999,91M 999,91M Загальна пропозиція 999 906 534,731592 999 906 534,731592 999 906 534,731592

Поточна ринкова капіталізація Uranus DEX — $ 1,68M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція URA — 999,91M, зі загальною пропозицією 999906534.731592. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,68M.