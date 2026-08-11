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Поточна ціна UranoToken сьогодні становить 0,057644 USD. Ринкова капіталізація URANO становить 3 053 292 USD. Відстежуйте оновлення цін URANO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна UranoToken сьогодні становить 0,057644 USD. Ринкова капіталізація URANO становить 3 053 292 USD. Відстежуйте оновлення цін URANO до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про URANO

Інформація про ціну URANO

Що таке URANO

Офіційний вебсайт URANO

Токеноміка URANO

Прогноз ціни URANO

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Ціна UranoToken (URANO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 URANO до USD:

$0,057922
$0,057922$0,057922
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни UranoToken (URANO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:39:52 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна UranoToken

Поточна ціна UranoToken (URANO) сьогодні становить $ 0,057644, зі зміною 0,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації URANO до USD становить $ 0,057644 за URANO.

UranoToken наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 053 292, з циркуляційною пропозицією у 52,97M URANO. Протягом останніх 24 годин URANO торгувався між $ 0,057554 (мінімум) та $ 0,058344 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,059917, тоді як історичний мінімум — $ 0,05353.

У короткостроковій динаміці URANO змінився на -0,46% за останню годину та на -0,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,69K.

Ринкова інформація щодо UranoToken (URANO)

$ 3,05M
$ 3,05M$ 3,05M

$ 11,69K
$ 11,69K$ 11,69K

$ 57,64M
$ 57,64M$ 57,64M

52,97M
52,97M 52,97M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація UranoToken — $ 3,05M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,69K. Циркуляційна пропозиція URANO — 52,97M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57,64M.

Історія ціни UranoToken у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,057554
$ 0,057554$ 0,057554
Мін. за 24 год
$ 0,058344
$ 0,058344$ 0,058344
Макс. за 24 год

$ 0,057554
$ 0,057554$ 0,057554

$ 0,058344
$ 0,058344$ 0,058344

$ 0,059917
$ 0,059917$ 0,059917

$ 0,05353
$ 0,05353$ 0,05353

-0,46%

-0,92%

-0,50%

-0,50%

Історія ціни UranoToken (URANO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UranoToken до USD становила $ -0,000538640264996608.
За останні 30 днів зміна ціни UranoToken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UranoToken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UranoToken до USD становила $ +0,000000812882798725.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000538640264996608-0,92%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ +0,000000812882798725+0,00%

Прогноз ціни UranoToken

Прогноз ціни UranoToken (URANO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна URANO у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни UranoToken (URANO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна UranoToken потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне UranoToken у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни URANO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни UranoToken.

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Про UranoToken

Скільки коштує UranoToken зараз?

UranoToken зараз торгуються по ціні ₴2.54022588739034176000, з рухом ціни -0.92% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься URANO сьогодні?

URANO продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol.

Наскільки популярний UranoToken сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають URANO.

Що відрізняє UranoToken від інших криптоактивів?

Як частина категорії Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol та створений на мережі --, URANO пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки URANO існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 52968485.70191229 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна UranoToken за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴2.64039127220121968000, а найнижча точка (ATL) — ₴2.3589322696552112000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.

Люди також запитують: Інші запитання про UranoToken

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:39:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для UranoToken (URANO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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TradingRazor

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RAZOR

$0,00870
$0,00870$0,00870

+45,24%

DAPPOS

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$0,53713$0,53713

+40,66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

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$0,0003740$0,0003740

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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