Скільки коштує UranoToken зараз?

UranoToken зараз торгуються по ціні ₴2.54022588739034176000, з рухом ціни -0.92% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься URANO сьогодні?

URANO продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol.

Наскільки популярний UranoToken сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають URANO.

Що відрізняє UranoToken від інших криптоактивів?

Як частина категорії Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol та створений на мережі --, URANO пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки URANO існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 52968485.70191229 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна UranoToken за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴2.64039127220121968000, а найнижча точка (ATL) — ₴2.3589322696552112000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.