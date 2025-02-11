Ціна UraniumX (URX)
Поточна ціна UraniumX (URX) сьогодні становить 0.297272 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна URX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UraniumX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.31 USD
- зміна ціни UraniumX протягом дня — +1.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UraniumX до USD становила $ +0.00341601.
За останні 30 днів зміна ціни UraniumX до USD становила $ -0.0457643406.
За останні 60 днів зміна ціни UraniumX до USD становила $ -0.0245172703.
За останні 90 днів зміна ціни UraniumX до USD становила $ -0.151698044894203.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00341601
|+1.16%
|30 днів
|$ -0.0457643406
|-15.39%
|60 днів
|$ -0.0245172703
|-8.24%
|90 днів
|$ -0.151698044894203
|-33.78%
Останній аналіз цін UraniumX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.16%
-12.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Uranium-X is a rare supply, long term emissions CPU-friendly PoW cryptocurrency, with a max supply of 235,000 coins mined over a period of ~70 years. Modeled after fissile element U-235, the coin is designed to become a rare collectors asset. URX is a pro-nuclear brand and fully open source fork based off Bitcoin core, from an active community of miners and technologists from around the globe.
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