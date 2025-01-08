Ціна uPX (UPX)
Поточна ціна uPX (UPX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності uPX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.22K USD
- зміна ціни uPX протягом дня — -5.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни uPX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни uPX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни uPX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни uPX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.52%
|30 днів
|$ 0
|-24.02%
|60 днів
|$ 0
|+114.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін uPX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-5.52%
-14.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
uPX Token is a send-receive PRC-20 with a limited supply.
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