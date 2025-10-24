Інформація щодо ціни UPVEMBER (UPVEMBER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0001683 $ 0,0001683 $ 0,0001683 Мін. за 24 год $ 0,00048151 $ 0,00048151 $ 0,00048151 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0001683$ 0,0001683 $ 0,0001683 Макс. за 24 год $ 0,00048151$ 0,00048151 $ 0,00048151 Рекордний максимум $ 0,00048151$ 0,00048151 $ 0,00048151 Найнижча ціна $ 0,00002606$ 0,00002606 $ 0,00002606 Зміна ціни (за 1 год) +7,10% Зміна ціни (1 дн.) -19,22% Зміна ціни (за 7 дн.) +284,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +284,17%

Актуальна ціна UPVEMBER (UPVEMBER) становить $0,00024735. За останні 24 години UPVEMBER торгувався між мінімумом у $ 0,0001683 і максимумом у $ 0,00048151, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UPVEMBER становить $ 0,00048151, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00002606.

Що стосується короткострокових результатів, то UPVEMBER змінився на +7,10% за останню годину, -19,22% за 24 години та на +284,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UPVEMBER (UPVEMBER)

Ринкова капіталізація $ 236,78K$ 236,78K $ 236,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 236,78K$ 236,78K $ 236,78K Циркуляційне постачання 997,50M 997,50M 997,50M Загальна пропозиція 997 500 000,0 997 500 000,0 997 500 000,0

Поточна ринкова капіталізація UPVEMBER — $ 236,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UPVEMBER — 997,50M, зі загальною пропозицією 997500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 236,78K.