Сьогоднішня ціна UPUP TOKEN (UPUP)

Поточна ціна UPUP TOKEN (UPUP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UPUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UPUP TOKEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14 USD

- зміна ціни UPUP TOKEN протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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