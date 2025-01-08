Ціна UPUP TOKEN (UPUP)
Поточна ціна UPUP TOKEN (UPUP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UPUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UPUP TOKEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14 USD
- зміна ціни UPUP TOKEN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UPUP TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UPUP TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UPUP TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UPUP TOKEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.83%
|60 днів
|$ 0
|+13.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UPUP TOKEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🔝#UPUP is a BNB Chain based MEME that represents the “Up Up” that everyone in the cryptocurrency space dreams of.📈 🔥CA：0x2edd9cffb760cc2f723003db7fbebe9b1054589c 💥Slippage：＞2% 🔼#UPUP, carrying dreams and ready to go, invites you to set sail together, heading towards the "rising and rising" sea of stars✨
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