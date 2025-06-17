Сьогоднішня ціна Upup Space (UPP)

Поточна ціна Upup Space (UPP) сьогодні становить 0,707665 USD з ринковою капіталізацією $ 2,88M USD. Ціна UPP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Upup Space:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Upup Space протягом дня — -0,09%

- циркуляційна пропозиція – 4,05M USD

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