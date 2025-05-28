Сьогоднішня ціна UPTOS (UPTOS)

Поточна ціна UPTOS (UPTOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.34K USD. Ціна UPTOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UPTOS:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни UPTOS протягом дня — +0.34%

- циркуляційна пропозиція – 63.79B USD

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