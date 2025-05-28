Ціна UPTOS (UPTOS)
Поточна ціна UPTOS (UPTOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.34K USD. Ціна UPTOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UPTOS:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни UPTOS протягом дня — +0.34%
- циркуляційна пропозиція – 63.79B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UPTOS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UPTOS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UPTOS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UPTOS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.34%
|30 днів
|$ 0
|-6.01%
|60 днів
|$ 0
|-75.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UPTOS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
+0.34%
+4.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UPTOS is a community driven token on APTOS chain
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