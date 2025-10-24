Інформація щодо ціни UpTop (UPTOP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00360074 $ 0,00360074 $ 0,00360074 Мін. за 24 год $ 0,00380854 $ 0,00380854 $ 0,00380854 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00360074$ 0,00360074 $ 0,00360074 Макс. за 24 год $ 0,00380854$ 0,00380854 $ 0,00380854 Рекордний максимум $ 0,04540951$ 0,04540951 $ 0,04540951 Найнижча ціна $ 0,00269655$ 0,00269655 $ 0,00269655 Зміна ціни (за 1 год) -1,00% Зміна ціни (1 дн.) -2,20% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,64%

Актуальна ціна UpTop (UPTOP) становить $0,00360547. За останні 24 години UPTOP торгувався між мінімумом у $ 0,00360074 і максимумом у $ 0,00380854, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UPTOP становить $ 0,04540951, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00269655.

Що стосується короткострокових результатів, то UPTOP змінився на -1,00% за останню годину, -2,20% за 24 години та на -10,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UpTop (UPTOP)

Ринкова капіталізація $ 757,15K$ 757,15K $ 757,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,61M$ 3,61M $ 3,61M Циркуляційне постачання 210,00M 210,00M 210,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація UpTop — $ 757,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UPTOP — 210,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,61M.