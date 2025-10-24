Інформація щодо ціни UPTOBER (UPTOBER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00416857$ 0,00416857 $ 0,00416857 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,08% Зміна ціни (1 дн.) +0,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -54,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -54,84%

Актуальна ціна UPTOBER (UPTOBER) становить --. За останні 24 години UPTOBER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UPTOBER становить $ 0,00416857, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UPTOBER змінився на -0,08% за останню годину, +0,84% за 24 години та на -54,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UPTOBER (UPTOBER)

Ринкова капіталізація $ 110,10K$ 110,10K $ 110,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 110,10K$ 110,10K $ 110,10K Циркуляційне постачання 903,56M 903,56M 903,56M Загальна пропозиція 903 564 834,373011 903 564 834,373011 903 564 834,373011

Поточна ринкова капіталізація UPTOBER — $ 110,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UPTOBER — 903,56M, зі загальною пропозицією 903564834.373011. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 110,10K.