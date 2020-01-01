Токеноміка UpStable (USTX) Дізнайтеся ключову інформацію про UpStable (USTX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UpStable (USTX) USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token! Офіційний вебсайт: https://ustx.io Купити USTX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UpStable (USTX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UpStable (USTX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,11K $ 20,11K $ 20,11K Загальна пропозиція: $ 26,63M $ 26,63M $ 26,63M Циркуляційна пропозиція: $ 6,41M $ 6,41M $ 6,41M FDV (повністю розведена вартість): $ 83,54K $ 83,54K $ 83,54K Історичний максимум: $ 0,058009 $ 0,058009 $ 0,058009 Історичний мінімум: $ 0,00234656 $ 0,00234656 $ 0,00234656 Поточна ціна: $ 0,00313688 $ 0,00313688 $ 0,00313688 Дізнайтеся більше про ціну UpStable (USTX)

Токеноміка UpStable (USTX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UpStable (USTX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USTX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USTX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USTX, досліджуйте ціну токена USTX в реальному часі!

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