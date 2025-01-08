Сьогоднішня ціна Upsorber (UP)

Поточна ціна Upsorber (UP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.34K USD. Ціна UP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Upsorber:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.97 USD

- зміна ціни Upsorber протягом дня — -11.07%

- циркуляційна пропозиція – 1.79T USD

Отримуйте оновлення цін UP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UP.