Ціна upsidedowncat (USDCAT)
Поточна ціна upsidedowncat (USDCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 259.53K USD. Ціна USDCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності upsidedowncat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.52K USD
- зміна ціни upsidedowncat протягом дня — -7.19%
- циркуляційна пропозиція – 8.53B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни upsidedowncat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни upsidedowncat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни upsidedowncat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни upsidedowncat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.19%
|30 днів
|$ 0
|-71.80%
|60 днів
|$ 0
|-79.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін upsidedowncat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.14%
-7.19%
-23.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Upsidedowncat", an internet meme sensation from January 2021, features video of a cat delightfully hanging upside-down off a sofa. USDCAT token captures the whimsical spirit of the "upsidedowncat". Just like a de-pegged stablecoin, "upsidedowncat" remains upside-down until USDCAT repegs to 1 USD. Abandoned by the original team, USDCAT is a community-driven meme on Solana. There are no team tokens, 100% of the supply is circulating, no taxes or funny shenanigans like that. USDCAT is meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment.
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