Сьогоднішня ціна upsidedowncat (USDCAT)

Поточна ціна upsidedowncat (USDCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 259.53K USD. Ціна USDCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності upsidedowncat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.52K USD

- зміна ціни upsidedowncat протягом дня — -7.19%

- циркуляційна пропозиція – 8.53B USD

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