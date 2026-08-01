Сьогоднішня ціна Upscreener

Поточна ціна Upscreener (UPS) сьогодні становить $ 0,01856017, зі зміною 9,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UPS до USD становить $ 0,01856017 за UPS.

Upscreener наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 77 953, з циркуляційною пропозицією у 4,20M UPS. Протягом останніх 24 годин UPS торгувався між $ 0,01188968 (мінімум) та $ 0,01836104 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,185291, тоді як історичний мінімум — $ 0,01188968.

У короткостроковій динаміці UPS змінився на +1,55% за останню годину та на -10,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,25K.

Ринкова інформація щодо Upscreener (UPS)

Ринкова капіталізація $ 77,95K$ 77,95K $ 77,95K Обсяг (за 24 год) $ 6,25K$ 6,25K $ 6,25K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 96,51K$ 96,51K $ 96,51K Циркуляційне постачання 4,20M 4,20M 4,20M Загальна пропозиція 5 199 999,949999382 5 199 999,949999382 5 199 999,949999382

Поточна ринкова капіталізація Upscreener — $ 77,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,25K. Циркуляційна пропозиція UPS — 4,20M, зі загальною пропозицією 5199999.949999382. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,51K.