Ціна Upril (UPRIL)
Поточна ціна Upril (UPRIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.68K USD. Ціна UPRIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Upril:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Upril протягом дня — +8.40%
- циркуляційна пропозиція – 999.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Upril до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Upril до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Upril до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Upril до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Upril: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.84%
+8.40%
-32.24%
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