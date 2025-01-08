Ціна UPLOAD (UPLOAD)
Поточна ціна UPLOAD (UPLOAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UPLOAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UPLOAD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 338.83 USD
- зміна ціни UPLOAD протягом дня — -10.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UPLOAD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UPLOAD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UPLOAD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UPLOAD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.37%
|30 днів
|$ 0
|-63.84%
|60 днів
|$ 0
|-16.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UPLOAD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-10.37%
-3.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Upload3D allows you to scan real-world objects in 3D using your smartphone and convert them into NFTs (Non-Fungible Tokens).
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