Ціна Uplift (LIFT)
Поточна ціна Uplift (LIFT) сьогодні становить 0.00176551 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Uplift:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.66 USD
- зміна ціни Uplift протягом дня — -5.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Uplift до USD становила $ -0.000100649212950366.
За останні 30 днів зміна ціни Uplift до USD становила $ -0.0002555146.
За останні 60 днів зміна ціни Uplift до USD становила $ -0.0007065043.
За останні 90 днів зміна ціни Uplift до USD становила $ -0.0029593497386043995.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000100649212950366
|-5.39%
|30 днів
|$ -0.0002555146
|-14.47%
|60 днів
|$ -0.0007065043
|-40.01%
|90 днів
|$ -0.0029593497386043995
|-62.63%
Останній аналіз цін Uplift: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.39%
+1.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Invest in the future and earn in the present with Uplift. Uplift DAO is a Binance-based multi-award-winning launchpad for IDOs, which offers its users unprecedented access to early-round investment opportunities. They source the best-in-class Web3 projects, sharing Deal Flow with the top VC and market maker companies in the sector. Once a project has been selected for potential launch, Uplift works with the industry’s leading auditor companies and due diligence teams to carry out extensive research on the prospective project before it's signed off to be presented to Uplift’s community of investors. They assess the entire project, from the team of founders to the technology behind it, to ensure the project can be trusted and offers a viable use case and ultimately an excellent investment for Uplift’s users. "
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