Сьогоднішня ціна Uplift (LIFT)

Поточна ціна Uplift (LIFT) сьогодні становить 0.00176551 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Uplift:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.66 USD

- зміна ціни Uplift протягом дня — -5.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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