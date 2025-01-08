Сьогоднішня ціна uPlexa (UPX)

Поточна ціна uPlexa (UPX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.89K USD. Ціна UPX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності uPlexa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.39 USD

- зміна ціни uPlexa протягом дня — -9.46%

- циркуляційна пропозиція – 2.63B USD

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