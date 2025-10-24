Актуальна ціна Upheaval Finance сьогодні становить 0,01123618 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UPHL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UPHL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Upheaval Finance сьогодні становить 0,01123618 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UPHL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UPHL на MEXC вже зараз.

Докладніше про UPHL

Інформація про ціну UPHL

Офіційний вебсайт UPHL

Токеноміка UPHL

Прогноз ціни UPHL

Логотип Upheaval Finance

Ціна Upheaval Finance (UPHL)

Актуальна ціна 1 UPHL до USD:

$0,01123568
$0,01123568$0,01123568
+4,60%1D
USD
Графік ціни Upheaval Finance (UPHL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:38:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Upheaval Finance (UPHL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01073151
$ 0,01073151$ 0,01073151
Мін. за 24 год
$ 0,01139974
$ 0,01139974$ 0,01139974
Макс. за 24 год

$ 0,01073151
$ 0,01073151$ 0,01073151

$ 0,01139974
$ 0,01139974$ 0,01139974

$ 0,04077558
$ 0,04077558$ 0,04077558

$ 0,00994095
$ 0,00994095$ 0,00994095

+0,86%

+4,64%

-12,01%

-12,01%

Актуальна ціна Upheaval Finance (UPHL) становить $0,01123618. За останні 24 години UPHL торгувався між мінімумом у $ 0,01073151 і максимумом у $ 0,01139974, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UPHL становить $ 0,04077558, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00994095.

Що стосується короткострокових результатів, то UPHL змінився на +0,86% за останню годину, +4,64% за 24 години та на -12,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Upheaval Finance (UPHL)

$ 646,57K
$ 646,57K$ 646,57K

--
----

$ 10,33M
$ 10,33M$ 10,33M

57,55M
57,55M 57,55M

919 434 064,8153802
919 434 064,8153802 919 434 064,8153802

Поточна ринкова капіталізація Upheaval Finance — $ 646,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UPHL — 57,55M, зі загальною пропозицією 919434064.8153802. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,33M.

Історія ціни Upheaval Finance (UPHL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Upheaval Finance до USD становила $ +0,00049844.
За останні 30 днів зміна ціни Upheaval Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Upheaval Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Upheaval Finance до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00049844+4,64%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Upheaval Finance (UPHL)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Upheaval Finance (UPHL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Upheaval Finance (USD)

Скільки коштуватиме Upheaval Finance (UPHL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Upheaval Finance (UPHL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Upheaval Finance.

Перегляньте прогноз ціни Upheaval Finance вже зараз!

UPHL до місцевих валют

Токеноміка Upheaval Finance (UPHL)

Розуміння токеноміки Upheaval Finance (UPHL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UPHL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Upheaval Finance (UPHL)

Скільки сьогодні коштує Upheaval Finance (UPHL)?
Актуальна ціна UPHL у USD становить 0,01123618 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UPHL до USD?
Поточна ціна UPHL до USD — $ 0,01123618. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Upheaval Finance?
Ринкова капіталізація UPHL — $ 646,57K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UPHL?
Циркуляційна пропозиція UPHL — 57,55M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UPHL?
UPHL досяг історичної максимальної ціни у 0,04077558 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UPHL?
Історична мінімальна ціна UPHL становила 0,00994095 USD.
Який обсяг торгівлі UPHL?
Актуальний обсяг торгівлі UPHL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна UPHL цього року?
UPHL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UPHL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:38:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Upheaval Finance (UPHL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

