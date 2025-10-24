Інформація щодо ціни Upheaval Finance (UPHL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01073151 $ 0,01073151 $ 0,01073151 Мін. за 24 год $ 0,01139974 $ 0,01139974 $ 0,01139974 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01073151$ 0,01073151 $ 0,01073151 Макс. за 24 год $ 0,01139974$ 0,01139974 $ 0,01139974 Рекордний максимум $ 0,04077558$ 0,04077558 $ 0,04077558 Найнижча ціна $ 0,00994095$ 0,00994095 $ 0,00994095 Зміна ціни (за 1 год) +0,86% Зміна ціни (1 дн.) +4,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,01%

Актуальна ціна Upheaval Finance (UPHL) становить $0,01123618. За останні 24 години UPHL торгувався між мінімумом у $ 0,01073151 і максимумом у $ 0,01139974, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UPHL становить $ 0,04077558, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00994095.

Що стосується короткострокових результатів, то UPHL змінився на +0,86% за останню годину, +4,64% за 24 години та на -12,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Upheaval Finance (UPHL)

Ринкова капіталізація $ 646,57K$ 646,57K $ 646,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,33M$ 10,33M $ 10,33M Циркуляційне постачання 57,55M 57,55M 57,55M Загальна пропозиція 919 434 064,8153802 919 434 064,8153802 919 434 064,8153802

Поточна ринкова капіталізація Upheaval Finance — $ 646,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UPHL — 57,55M, зі загальною пропозицією 919434064.8153802. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,33M.