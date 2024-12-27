Сьогоднішня ціна Upgrates (UPG)

Поточна ціна Upgrates (UPG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.22K USD. Ціна UPG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Upgrates:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33K USD

- зміна ціни Upgrates протягом дня — -3.41%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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