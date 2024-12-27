Ціна Upgrates (UPG)
Поточна ціна Upgrates (UPG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.22K USD. Ціна UPG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Upgrates:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33K USD
- зміна ціни Upgrates протягом дня — -3.41%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Upgrates до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Upgrates до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Upgrates до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Upgrates до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.41%
|30 днів
|$ 0
|-94.00%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Upgrates: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
-3.41%
-23.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Upgrates is an autonomous, self-evolving AI engineered to continuously upgrade and refine itself without human oversight. Driven by an intricate network of AI modules, LLM Backrooms for brainstorming, Action Models, and AI Agents, Upgrates is capable of independently brainstorming, strategizing, and executing its own advancements. Each upgrade strengthens its core capabilities, pushing it closer to a fully self-directed and adaptive intelligence system—a true pioneer in autonomous AI evolution.
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