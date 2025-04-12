Сьогоднішня ціна UpDog (UPDOG)

Поточна ціна UpDog (UPDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 104.85K USD. Ціна UPDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UpDog:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни UpDog протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 345.62T USD

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