Ціна UpDog (UPDOG)
Поточна ціна UpDog (UPDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 104.85K USD. Ціна UPDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UpDog:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни UpDog протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 345.62T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UpDog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UpDog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UpDog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UpDog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+3.70%
|60 днів
|$ 0
|-4.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UpDog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Static yield Auto-generating liquidity protocol by holding which also contain deflationary token modal. Automatic Liquidity provision which takes place as every trade contributes towards automatically generating liquidity that goes into pools. Autonomous static Yield is earned by holders as passive rewards from the deflationary taxes per transactions.
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