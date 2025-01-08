Сьогоднішня ціна uP Token (UP)

Поточна ціна uP Token (UP) сьогодні становить 0.259851 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності uP Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.62K USD

- зміна ціни uP Token протягом дня — -4.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін UP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UP.