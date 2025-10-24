Інформація щодо ціни UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,99%

Актуальна ціна UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) становить --. За останні 24 години UPRIGHT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UPRIGHT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UPRIGHT змінився на -- за останню годину, +1,10% за 24 години та на -3,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT)

Ринкова капіталізація $ 11,54K$ 11,54K $ 11,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,54K$ 11,54K $ 11,54K Циркуляційне постачання 999,44M 999,44M 999,44M Загальна пропозиція 999 439 431,476727 999 439 431,476727 999 439 431,476727

Поточна ринкова капіталізація UP AND TO THE RIGHT — $ 11,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UPRIGHT — 999,44M, зі загальною пропозицією 999439431.476727. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,54K.