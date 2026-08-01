Сьогоднішня ціна UOMI

Поточна ціна UOMI (UOMI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UOMI до USD становить $ 0 за UOMI.

UOMI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,134,431, з циркуляційною пропозицією у 572.04M UOMI. Протягом останніх 24 годин UOMI торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00458419, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UOMI змінився на -- за останню годину та на +0.06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 113.27.

Ринкова інформація щодо UOMI (UOMI)

Ринкова капіталізація $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Обсяг (за 24 год) $ 113.27$ 113.27 $ 113.27 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Циркуляційне постачання 572.04M 572.04M 572.04M Загальна пропозиція 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0

Поточна ринкова капіталізація UOMI — $ 1.13M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 113.27. Циркуляційна пропозиція UOMI — 572.04M, зі загальною пропозицією 4919219238.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.13M.