Ціна Unvest (UNV)
Поточна ціна Unvest (UNV) сьогодні становить 0.00364482 USD з ринковою капіталізацією $ 2.84M USD. Ціна UNV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unvest:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 495.02 USD
- зміна ціни Unvest протягом дня — -1.46%
- циркуляційна пропозиція – 780.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unvest до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unvest до USD становила $ +0.0017258408.
За останні 60 днів зміна ціни Unvest до USD становила $ +0.0053667510.
За останні 90 днів зміна ціни Unvest до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.46%
|30 днів
|$ +0.0017258408
|+47.35%
|60 днів
|$ +0.0053667510
|+147.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Unvest: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.29%
-1.46%
-8.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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