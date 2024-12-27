Сьогоднішня ціна Unvest (UNV)

Поточна ціна Unvest (UNV) сьогодні становить 0.00364482 USD з ринковою капіталізацією $ 2.84M USD. Ціна UNV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unvest:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 495.02 USD

- зміна ціни Unvest протягом дня — -1.46%

- циркуляційна пропозиція – 780.16M USD

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