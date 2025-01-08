Ціна Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM)
Поточна ціна Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 291.43K USD. Ціна UNVAXSPERM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unvaxxed Sperm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.83 USD
- зміна ціни Unvaxxed Sperm протягом дня — -8.07%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unvaxxed Sperm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unvaxxed Sperm до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Unvaxxed Sperm до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Unvaxxed Sperm до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.07%
|30 днів
|$ 0
|-34.55%
|60 днів
|$ 0
|-49.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Unvaxxed Sperm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-8.07%
-1.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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