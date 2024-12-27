Ціна Unstoppable DeFi (UND)
Поточна ціна Unstoppable DeFi (UND) сьогодні становить 0.01134534 USD з ринковою капіталізацією $ 340.36K USD. Ціна UND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unstoppable DeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Unstoppable DeFi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 30.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unstoppable DeFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unstoppable DeFi до USD становила $ -0.0017820613.
За останні 60 днів зміна ціни Unstoppable DeFi до USD становила $ +0.0011540615.
За останні 90 днів зміна ціни Unstoppable DeFi до USD становила $ -0.006395370594057935.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0017820613
|-15.70%
|60 днів
|$ +0.0011540615
|+10.17%
|90 днів
|$ -0.006395370594057935
|-36.04%
Останній аналіз цін Unstoppable DeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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