Ціна Unstake (NSTK)
Поточна ціна Unstake (NSTK) сьогодні становить 0.03679548 USD з ринковою капіталізацією $ 2.39M USD. Ціна NSTK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unstake:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD
- зміна ціни Unstake протягом дня — +1.09%
- циркуляційна пропозиція – 65.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unstake до USD становила $ +0.00039767.
За останні 30 днів зміна ціни Unstake до USD становила $ +0.0168009596.
За останні 60 днів зміна ціни Unstake до USD становила $ +0.0224897211.
За останні 90 днів зміна ціни Unstake до USD становила $ +0.017142221185610365.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00039767
|+1.09%
|30 днів
|$ +0.0168009596
|+45.66%
|60 днів
|$ +0.0224897211
|+61.12%
|90 днів
|$ +0.017142221185610365
|+87.22%
Останній аналіз цін Unstake: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.18%
+1.09%
+6.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Instant Unstaking protocol for the interchain. Only on Kujira. Don’t Wait. Unstake.
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