Сьогоднішня ціна Unstake (NSTK)

Поточна ціна Unstake (NSTK) сьогодні становить 0.03679548 USD з ринковою капіталізацією $ 2.39M USD. Ціна NSTK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unstake:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD

- зміна ціни Unstake протягом дня — +1.09%

- циркуляційна пропозиція – 65.00M USD

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