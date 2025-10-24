Актуальна ціна Unstable Tit сьогодні становить 0,00005227 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UST на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Unstable Tit сьогодні становить 0,00005227 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UST на MEXC вже зараз.

Докладніше про UST

Інформація про ціну UST

Офіційний вебсайт UST

Токеноміка UST

Прогноз ціни UST

Ціна Unstable Tit (UST)

Актуальна ціна 1 UST до USD:

0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Unstable Tit (UST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:37:57 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Unstable Tit (UST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

$ 0,00382655
$ 0,00382655$ 0,00382655

$ 0,00005227
$ 0,00005227$ 0,00005227

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Unstable Tit (UST) становить $0,00005227. За останні 24 години UST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UST становить $ 0,00382655, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005227.

Що стосується короткострокових результатів, то UST змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unstable Tit (UST)

Поточна ринкова капіталізація Unstable Tit — $ 52,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UST — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 52,27K.

Історія ціни Unstable Tit (UST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unstable Tit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unstable Tit до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Unstable Tit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Unstable Tit до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Unstable Tit (UST)

First ever emotional asset now ultra unstable You can't fight inflation with flat coins.

CA: 0xeC4abc31E35bA30350EEaa4c06e841CCDC9D8e00 Unstable Tit. u buy it during a breakdown. wake up rich, or wake up crying. High volatility!!! Made for unstable people. 0 utility. 100% bounce potential. Get jiggly or die trying. $UST is a highly unstable meme asset with no utility, no roadmap, and no emotional support hotline. This is not financial advice — it’s a spiritual experience. Buy only if ur built different.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс Unstable Tit (UST)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Unstable Tit (USD)

Скільки коштуватиме Unstable Tit (UST) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Unstable Tit (UST) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Unstable Tit.

Перегляньте прогноз ціни Unstable Tit вже зараз!

UST до місцевих валют

Токеноміка Unstable Tit (UST)

Розуміння токеноміки Unstable Tit (UST) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UST зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Unstable Tit (UST)

Скільки сьогодні коштує Unstable Tit (UST)?
Актуальна ціна UST у USD становить 0,00005227 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UST до USD?
Поточна ціна UST до USD — $ 0,00005227. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Unstable Tit?
Ринкова капіталізація UST — $ 52,27K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UST?
Циркуляційна пропозиція UST — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UST?
UST досяг історичної максимальної ціни у 0,00382655 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UST?
Історична мінімальна ціна UST становила 0,00005227 USD.
Який обсяг торгівлі UST?
Актуальний обсяг торгівлі UST за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна UST цього року?
UST може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UST для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:37:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Unstable Tit (UST)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

