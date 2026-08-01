Сьогоднішня ціна Unstable Tether

Поточна ціна Unstable Tether (USDUT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDUT до USD становить $ 0 за USDUT.

Unstable Tether наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 787, з циркуляційною пропозицією у 999,54M USDUT. Протягом останніх 24 годин USDUT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0056924, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці USDUT змінився на +0,19% за останню годину та на +5,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Unstable Tether (USDUT)

Ринкова капіталізація $ 32,79K$ 32,79K $ 32,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,79K$ 32,79K $ 32,79K Циркуляційне постачання 999,54M 999,54M 999,54M Загальна пропозиція 999 538 027,806721 999 538 027,806721 999 538 027,806721

Поточна ринкова капіталізація Unstable Tether — $ 32,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDUT — 999,54M, зі загальною пропозицією 999538027.806721. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,79K.