Інформація щодо ціни Unstable States Dollar (USD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00003663 Макс. за 24 год $ 0,00004208 Рекордний максимум $ 0,0019021 Найнижча ціна $ 0,00003164 Зміна ціни (за 1 год) +0,55% Зміна ціни (1 дн.) +14,21% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,71%

Актуальна ціна Unstable States Dollar (USD) становить $0,00004183. За останні 24 години USD торгувався між мінімумом у $ 0,00003663 і максимумом у $ 0,00004208, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USD становить $ 0,0019021, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003164.

Що стосується короткострокових результатів, то USD змінився на +0,55% за останню годину, +14,21% за 24 години та на +5,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unstable States Dollar (USD)

Ринкова капіталізація $ 41,80K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,80K Циркуляційне постачання 999,70M Загальна пропозиція 999 704 070,541339

Поточна ринкова капіталізація Unstable States Dollar — $ 41,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USD — 999,70M, зі загальною пропозицією 999704070.541339. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,80K.