Актуальна ціна Unstable States Dollar сьогодні становить 0,00004183 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USD на MEXC вже зараз.

Ціна Unstable States Dollar (USD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 USD до USD:

--
----
+13,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Unstable States Dollar (USD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:37:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Unstable States Dollar (USD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00003663
$ 0,00003663$ 0,00003663
Мін. за 24 год
$ 0,00004208
$ 0,00004208$ 0,00004208
Макс. за 24 год

$ 0,00003663
$ 0,00003663$ 0,00003663

$ 0,00004208
$ 0,00004208$ 0,00004208

$ 0,0019021
$ 0,0019021$ 0,0019021

$ 0,00003164
$ 0,00003164$ 0,00003164

+0,55%

+14,21%

+5,71%

+5,71%

Актуальна ціна Unstable States Dollar (USD) становить $0,00004183. За останні 24 години USD торгувався між мінімумом у $ 0,00003663 і максимумом у $ 0,00004208, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USD становить $ 0,0019021, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003164.

Що стосується короткострокових результатів, то USD змінився на +0,55% за останню годину, +14,21% за 24 години та на +5,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Unstable States Dollar (USD)

$ 41,80K
$ 41,80K$ 41,80K

--
----

$ 41,80K
$ 41,80K$ 41,80K

999,70M
999,70M 999,70M

999 704 070,541339
999 704 070,541339 999 704 070,541339

Поточна ринкова капіталізація Unstable States Dollar — $ 41,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USD — 999,70M, зі загальною пропозицією 999704070.541339. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,80K.

Історія ціни Unstable States Dollar (USD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unstable States Dollar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unstable States Dollar до USD становила $ -0,0000328643.
За останні 60 днів зміна ціни Unstable States Dollar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Unstable States Dollar до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+14,21%
30 днів$ -0,0000328643-78,56%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Unstable States Dollar (USD)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Unstable States Dollar (USD)

Скільки коштуватиме Unstable States Dollar (USD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Unstable States Dollar (USD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Unstable States Dollar.

Перегляньте прогноз ціни Unstable States Dollar вже зараз!

USD до місцевих валют

Токеноміка Unstable States Dollar (USD)

Розуміння токеноміки Unstable States Dollar (USD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена USD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Unstable States Dollar (USD)

Скільки сьогодні коштує Unstable States Dollar (USD)?
Актуальна ціна USD у USD становить 0,00004183 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна USD до USD?
Поточна ціна USD до USD — $ 0,00004183. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Unstable States Dollar?
Ринкова капіталізація USD — $ 41,80K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція USD?
Циркуляційна пропозиція USD — 999,70M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) USD?
USD досяг історичної максимальної ціни у 0,0019021 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) USD?
Історична мінімальна ціна USD становила 0,00003164 USD.
Який обсяг торгівлі USD?
Актуальний обсяг торгівлі USD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна USD цього року?
USD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни USD для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Unstable States Dollar (USD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

