Ціна unshETH Ether (UNSHETH)
Поточна ціна unshETH Ether (UNSHETH) сьогодні становить 1,805.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNSHETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності unshETH Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.69 USD
- зміна ціни unshETH Ether протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни unshETH Ether до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни unshETH Ether до USD становила $ -780.7040082060.
За останні 60 днів зміна ціни unshETH Ether до USD становила $ -564.6002689620.
За останні 90 днів зміна ціни unshETH Ether до USD становила $ -1,581.2034773628627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -780.7040082060
|-43.25%
|60 днів
|$ -564.6002689620
|-31.27%
|90 днів
|$ -1,581.2034773628627
|-46.69%
Останній аналіз цін unshETH Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+10.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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