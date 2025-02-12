Ціна Unseen (UNCN)
Поточна ціна Unseen (UNCN) сьогодні становить 0.545171 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unseen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 732.33K USD
- зміна ціни Unseen протягом дня — -0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unseen до USD становила $ -0.0004859053185273.
За останні 30 днів зміна ціни Unseen до USD становила $ -0.0027262911.
За останні 60 днів зміна ціни Unseen до USD становила $ -0.0488712000.
За останні 90 днів зміна ціни Unseen до USD становила $ -0.0263541498758932.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0004859053185273
|-0.08%
|30 днів
|$ -0.0027262911
|-0.50%
|60 днів
|$ -0.0488712000
|-8.96%
|90 днів
|$ -0.0263541498758932
|-4.61%
Останній аналіз цін Unseen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.08%
-0.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unseen is a decentralized esports platform that combines gaming, blockchain technology, and NFTs. The platform features a unique game launcher and character-based NFTs that can level up through gameplay. Players can access a battle pass system, participate in multiple games, and customize their characters using an integrated editor. The platform's services are powered by its token, Unseen (UNCN), which is used for purchasing in-game assets, skins, and pay for services.
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