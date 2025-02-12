Ціна UNS Token (UNS)
Поточна ціна UNS Token (UNS) сьогодні становить 0.154168 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UNS Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.34 USD
- зміна ціни UNS Token протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін UNS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UNS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UNS Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UNS Token до USD становила $ +0.0007566565.
За останні 60 днів зміна ціни UNS Token до USD становила $ +0.0003066401.
За останні 90 днів зміна ціни UNS Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ +0.0007566565
|+0.49%
|60 днів
|$ +0.0003066401
|+0.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UNS Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.01%
-0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UNS Token is a multisector utility BEP20 token that enables in connecting real-life utilities to the digital world. UNS is focused on building partnerships with various organizations specifically in essential sectors: Agriculture through Hydroponic Farming, Education, Solar Energy, Healthcare and Crypto Exchange. UNS bridging Digital World to Real World utility by integrating payments through UNS Token in the essential sectors.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 UNS до AUD
A$0.24358544
|1 UNS до GBP
￡0.1233344
|1 UNS до EUR
€0.14800128
|1 UNS до USD
$0.154168
|1 UNS до MYR
RM0.68758928
|1 UNS до TRY
₺5.56238144
|1 UNS до JPY
¥23.6802048
|1 UNS до RUB
₽14.877212
|1 UNS до INR
₹13.38486576
|1 UNS до IDR
Rp2,527.34385792
|1 UNS до PHP
₱8.9648692
|1 UNS до EGP
￡E.7.77623392
|1 UNS до BRL
R$0.88800768
|1 UNS до CAD
C$0.21891856
|1 UNS до BDT
৳18.6620364
|1 UNS до NGN
₦231.483252
|1 UNS до UAH
₴6.42726392
|1 UNS до VES
Bs9.25008
|1 UNS до PKR
Rs43.01441368
|1 UNS до KZT
₸77.74383904
|1 UNS до THB
฿5.2648372
|1 UNS до TWD
NT$5.05979376
|1 UNS до CHF
Fr0.14029288
|1 UNS до HKD
HK$1.19942704
|1 UNS до MAD
.د.م1.54322168