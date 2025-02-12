Ціна Unreal Finance (UGT)
Поточна ціна Unreal Finance (UGT) сьогодні становить 0.0023939 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unreal Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.30 USD
- зміна ціни Unreal Finance протягом дня — -2.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unreal Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unreal Finance до USD становила $ -0.0005643118.
За останні 60 днів зміна ціни Unreal Finance до USD становила $ -0.0007159355.
За останні 90 днів зміна ціни Unreal Finance до USD становила $ -0.0009715657375200136.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.15%
|30 днів
|$ -0.0005643118
|-23.57%
|60 днів
|$ -0.0007159355
|-29.90%
|90 днів
|$ -0.0009715657375200136
|-28.86%
Останній аналіз цін Unreal Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-2.15%
-4.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unreal Finance is a yield futures platform that allows users to tokenize their future yields via smart contract interactions. This enables lenders to lock in their interest rates, speculate on & trade interest rates across multiple protocols, enable interest rate arbitrage between different protocols, or be able to sell their interest early. Unreal plans to be multichain platform, functioning essentially anywhere there are lending markets, as an additional layer on top of multiple existing Defi chains. However, Unreal will be launching on Ethereum first.
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