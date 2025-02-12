Сьогоднішня ціна Unreal Finance (UGT)

Поточна ціна Unreal Finance (UGT) сьогодні становить 0.0023939 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UGT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unreal Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.30 USD

- зміна ціни Unreal Finance протягом дня — -2.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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