Сьогоднішня ціна Unmarshal

Поточна ціна Unmarshal (MARSH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MARSH до USD становить $ 0 за MARSH.

Unmarshal наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 598,73, з циркуляційною пропозицією у 66,84M MARSH. Протягом останніх 24 годин MARSH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 11,89, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MARSH змінився на -- за останню годину та на +0,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,69.

Ринкова інформація щодо Unmarshal (MARSH)

Ринкова капіталізація $ 16,60K$ 16,60K $ 16,60K Обсяг (за 24 год) $ 1,69$ 1,69 $ 1,69 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,83K$ 24,83K $ 24,83K Циркуляційне постачання 66,84M 66,84M 66,84M Загальна пропозиція 99 200 000,0 99 200 000,0 99 200 000,0

Поточна ринкова капіталізація Unmarshal — $ 16,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,69. Циркуляційна пропозиція MARSH — 66,84M, зі загальною пропозицією 99200000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,83K.