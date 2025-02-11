Ціна Unlighted (ULD)
Поточна ціна Unlighted (ULD) сьогодні становить 0.000061 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ULD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unlighted:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.47K USD
- зміна ціни Unlighted протягом дня — +16.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unlighted до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Unlighted до USD становила $ -0.0000153041.
За останні 60 днів зміна ціни Unlighted до USD становила $ -0.0000300153.
За останні 90 днів зміна ціни Unlighted до USD становила $ -0.00005555849444141457.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16.58%
|30 днів
|$ -0.0000153041
|-25.08%
|60 днів
|$ -0.0000300153
|-49.20%
|90 днів
|$ -0.00005555849444141457
|-47.66%
Останній аналіз цін Unlighted: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+16.58%
+6.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Unlighted, a revolutionary looting-based battle royale AAA game infused with blockchain technology, enabling players to truly own and gain unparalleled rewards. Imagine a world where Diablo's harvest isn't pumpkins, but treasure—a dark, twisted landscape where every stalk hides a monster and every shadow conceals a rival. At Unlighted, we blend the thrill of battle with the strategic challenge of resource management. Our game transforms fields into battlegrounds and every harvest into a fight for survival. With a world-class development team behind us, we are dedicated to creating an immersive, high-stakes gaming experience where players can reap the ultimate rewards. Equip your scythe, tend your sinister garden, and prepare to enter a world where every victory is a bloody bounty. Join us in Unlighted, where survival meets farming in the most unexpected and thrilling ways.
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