Ціна UNKJD (MBS)
Поточна ціна UNKJD (MBS) сьогодні становить 0.0190612 USD з ринковою капіталізацією $ 11.90M USD. Ціна MBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UNKJD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 406.33K USD
- зміна ціни UNKJD протягом дня — -3.80%
- циркуляційна пропозиція – 625.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UNKJD до USD становила $ -0.00075386518986364.
За останні 30 днів зміна ціни UNKJD до USD становила $ +0.0013242311.
За останні 60 днів зміна ціни UNKJD до USD становила $ +0.0012171643.
За останні 90 днів зміна ціни UNKJD до USD становила $ -0.0124604910899493.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00075386518986364
|-3.80%
|30 днів
|$ +0.0013242311
|+6.95%
|60 днів
|$ +0.0012171643
|+6.39%
|90 днів
|$ -0.0124604910899493
|-39.52%
Останній аналіз цін UNKJD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.00%
-3.80%
-2.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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