Сьогоднішня ціна UNKJD (MBS)

Поточна ціна UNKJD (MBS) сьогодні становить 0.0190612 USD з ринковою капіталізацією $ 11.90M USD. Ціна MBS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UNKJD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 406.33K USD

- зміна ціни UNKJD протягом дня — -3.80%

- циркуляційна пропозиція – 625.44M USD

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